Edirne'de kolonları zarar gören bina yıkılacak - Son Dakika

EDİRNE'de taşıyıcı kolonlarında hasar bulunduğu saptanan 10 daireli 5 katlı binanın yıkılmasına karar verildi.

İzmir'in Seferihisar açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından Edirne'de binalar kontrol edilmeye başlandı. 1'inci Murat Mahallesi Zübeyde Hanım Caddesi üzerinde bulunan Yenisuiş Sites'ndeki 10 daireli 42/A blokta yapılan incelemede zemindeki taşıyıcı kolonlarda hasar tespit edildi. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, 1979 yılında inşa edilen her katında 2 daire bulunan 5 katlı binayla ilgili "Kat malikleri ve mülkiyet sahipleri ile konuşuldu. Dün akşam belediyemiz aracılığıyla riskli yapı denetimi için başvurularını yaptılar. Bugün de tespitlerini yaptık. 10 daireli blokta ciddi sıkıntılar, problemler var. Bir vatandaşımız kaldı, o da bugün belediye desteği ile taşınarak, binanın tamamen boşaltılmasını sağlıyoruz. Gerekli güvenlik önlemlerini de alarak, riskli yapı denetim sonuçları çıktıktan sonra binanın yıkımını gerçekleştirerek, riski ortadan kaldırmış olacağız. Vatandaşlarımızın mağdur olmamaları için belediye olarak bütün çözümleri alacağız" dedi.