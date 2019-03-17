Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Komşu" Hareketliliği

Edirne'de "Komşu" Hareketliliği

46 dakika önce

Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'ye olan ilgisi daha da arttı.

Edirne'de
Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla Bulgar ve Yunan turistlerin Edirne'ye olan ilgisi daha da arttı.

Komşu ülke vatandaşları, başta Osmanlı'dan günümüze miras Alipaşa, Bedesten ve Selimiye Arastası çarşıları olmak üzere cadde ve sokakları doldurdu.

Edirne Tarihi Alipaşa Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tarihi çarşının turistlerin uğrak noktası haline geldiğini söyledi.

Kenti ziyaret eden yabancı turistlerin ekonomiye büyük hareketlilik getirdiğini ifade eden Sanış, "Baharın gelişi ve havaların ısınmasıyla kentte güzel bir hareketlilik var. Başta komşu ülke vatandaşları olmak üzere çevre illerden gelen turistler tatlı bir yoğunluk yaratıyor. Gelen turistler ekonomiye katkı sağlıyor." dedi.

Sanış, turistlerin özellikle hafta sonlarında çarşılarda yoğunluk oluşturduğunu belirtti.

Edirne'nin coğrafi konumu, kültürü, gastronomisi ve turistik özellikleriyle ziyaretçilerin ilgisini çektiğini vurgulayan Sanış, şöyle devam etti:

"Kenti ziyaret eden Yunan ve Bulgar turistler ekonomiye büyük hareketlilik getiriyor. Edirne, komşu ülkeden gelen ziyaretçilerimiz güzel bir yer. Kente gelen turistler hem kaliteli hem de uygun fiyatlara alışveriş yapabiliyor. Kış aylarında biraz düşüş yaşanmıştı. Havaların ısınmasıyla kentimize ziyaretler yine arttı. Yabancı turistler kent ekonomisine olumlu katkı yapıyor. Önümüzdeki dönemde daha yoğun bir turist akını bekliyoruz."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.03.2019 12:58 Kaynak: AA

Edirne, Güncel
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