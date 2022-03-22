Edirne'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika
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Edirne'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

22.03.2022 14:03
Edirne'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Edirne'nin Keşan ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Cumhuriyet Mahallesi Kalfa Sokak'ta komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu G.M. ve A.M. yaralandı.

Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.

Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi daha yakaladı.

Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden N.Ş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.

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Cumhuriyet Mahallesi, Edirne, Keşan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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