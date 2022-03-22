Edirne'nin Keşan ilçesinde komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.
Cumhuriyet Mahallesi Kalfa Sokak'ta komşular arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın bıçaklı kavgaya dönüşmesi sonucu G.M. ve A.M. yaralandı.
Sağlık ekiplerince Keşan Devlet Hastanesine kaldırılan yaralılar, tedavilerinin ardından gözaltına alındı.
Polis, olayla ilgili 2 şüpheliyi daha yakaladı.
Adliyeye sevk edilen 4 şüpheliden N.Ş, sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğer zanlılar serbest bırakıldı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de komşular arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı - Son Dakika