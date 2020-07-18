Edirne'de kontrolden çıkan otomobil devrildi - Son Dakika

Yaralı sürücüye ilk müdehalesi ambulansta yapıldıktan sonra Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi 'ne götürüldü.

Olay yerine gelen polis, sağlık ve itfaiye ekipleri Kırdar'ı ters dönen araçtan çıkarttı.

Burak Kırdar'ın kullandığı 22 BK 880 plakalı otomobil Gazimihal Köprüsü yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonunucu birkaç kez takla attı.

Edirne 'de devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı, araç kullanılamaz hale geldi.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

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