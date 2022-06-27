Son dakika! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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Son dakika! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

27.06.2022 02:30

Son dakika haberi: Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı

EDİRNE - Edirne'de sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin kavşakta ilerleyen başka bir otomobile çarptıktan sonra takla atması sonucu 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza gece saatlerinde Edirne Koca Sinan Mahallesi Muammer Aksoy Caddesinde meydana geldi. Onur Arıgül idaresindeki 06 YGS 52 plakalı otomobil kontrolden çıkararak Koray Ateş yönetimindeki 22 DA 396 plakalı otomobile çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle Arıgül idaresindeki otomobil takla atarak cadde ortasında ters döndü. Kazada sürücü Onur Arıgül ve yanında yolcu olarak bulunan 1 kişi yaralandı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri çağrıldı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazayı gören vatandaşlardan Metin Çeken, kız arkadaşıyla otururken kaza gelen sesle otomobilin ters döndüğünü belirterek, "Biz kazayı görünce direkt yardıma koştuk. 2 kişinin yaralandığını gördük, ambulanslarla hastaneye kaldırıldılar." dedi.

Kaza yapan sürücülerden Koray Ateş, trafik ışıklarından çıktıktan sonra başka bir otomobile çarpıştığını ifade ederek, "Karşıdan gelen başka bir otomobilin farlarına bakıyordum ne yapacak diye, ama sonra görmediğim bu otomobille çarpıştım. Bende ve eşimde kötü bir durum yok. Eşim hafiçe başını çarptı başka bir sıkıntı yok" ifadelerini kullandı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlatırken, otomobil çekici yardımıyla yoldan çekildi.

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Kaynak: İHA

3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son dakika! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Son dakika! Edirne'de kontrolden çıkan otomobil takla attı: 2 yaralı - Son Dakika
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