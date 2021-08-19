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Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika

Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı

19.08.2021 06:40
Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı, System.String[]

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen köpeğinin arkasından suya giren kişi, tutunduğu köprü ayağında mahsur kalınca Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de Meriç Nehri'ne düşen köpeğinin arkasından suya giren kişi, tutunduğu köprü ayağında mahsur kalınca Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekiplerince kurtarıldı.

Meriç Köprüsü üzerinde bulunan Seyir Köşkü'ne gelen Mete Aydoğan, köpeği "Lili"nin bir anda suya atyadığını fark etti.

Köpeğini kurtarmak için nehre giren Aydoğan, bir süre sürüklendikten sonra köpeğiyle birlikte köprü ayağına tutunmayı başardı.

Aydoğan'ın nehirde mahsur kaldığını gören vatandaşlar durumu polis, itfaiye ve AFAD ekiplerine haber verdi.

Ekipler Aydoğan'ı kurtarmak için çalışmalara başlarken vatandaşlar da Aydoğan ve köpeğinin üşümemesi için köprü üzerinden ip yardımıyla battaniye uzattı.

Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonrası Aydoğan ve köpeği AFAD ekipleri tarafından sudan çıkarıldı.

Meriç Nehri, Edirne, Meriç, AFAD, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de köpeğini almak için Meriç Nehri'ne giren kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı - Son Dakika


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