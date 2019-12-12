Edirne'de korku dolu anlar - Son Dakika
Son Dakika Güncel Edirne'de korku dolu anlar - Son Dakika

Edirne'de korku dolu anlar

6 saat önce

Edirne'de bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı.

Edirne'de bir apartman dairesinde çıkan yangında içeride mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Yangından bebeğiyle birlikte kurtulan anne gözyaşı dökerken, bir kadın ise camdan atladı.

Şükrüpaşa Mahallesi 140. Sokak'ta 5 katlı bir apartmanın 1'inci katındaki dairede henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanın apartmana yayılması nedeniyle dışarı çıkamayan bina sakinleri evlerinde mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince yangın kısa sürede söndürülürken, yoğun duman nedeniyle apartman sakinleri pencere ve balkonlara çıktı. Evlerinde mahsur kalan vatandaşlar itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Ev sahibi genç kadın ise camdan atlayarak kurtuldu. İtfaiye ekipleri tarafından bebeğiyle birlikte kurtarılan bir annenin gözlerindeki korku ve ağlaması ise kameralara yansıdı.

(Şener Urfa/İHA)

Edirne'de korku dolu anlar

İtfaiye, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.12.2019 05:35 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Ev alamayan dar gelirliye büyük müjde! Detayları Erdoğan açıkladı
Belediye'ye siber saldırı düzenlendi, vatandaşlar güne küfürle uyandı Yaşı küçük kızlara bekaret testi yapmayan doktor beraat etti Minik kız çocuğunun hayatını kaybettiği kaza kamerada!

Son Dakika Haberleri
23:48 Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci Van'da - Son Dakika
23:46 Bolivya, ABD ve İsrail vatandaşlarına vize uygulamasını kaldırdı - Son Dakika
23:46 Çavuşoğlu: "(ABD Senatosunun Ermeni karar tasarısını kabul etmesi) Tarihi siyasi amaçlar için... - Son Dakika
23:46 Şili'de kaybolan askeri uçağın parçaları bulundu - Son Dakika
23:41 Dışişleri Bakanlığından "Türk Okçuluğu" açıklaması - Son Dakika
19:50 Bu köyde 9 günde 6 kişi trafik kazasında öldü! Halk yas içinde - Son Dakika
19:18 Savunma Sanayi İcra Komitesi Toplantısı sonrası açıklama: Projeler karara bağlandı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2019 23:53:32. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Edirne'de korku dolu anlar - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]