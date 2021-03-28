Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika

Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı

28.03.2021 13:58

Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Edirne'de, vaka sayılarında korkutan artış yaşandığı gözler önüne serildi.

Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı

EDİRNE - Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı verilere göre Edirne'de, vaka sayılarında korkutan artış yaşandığı gözler önüne serildi. Yüz binde 180,01'den, yüz binde 200,36'ya ulaşan vaka artışıyla birlikte 'çok yüksek riskli' iller arasında yer alan Edirne'de, sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sıklaştırıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 ilin valiliğine gönderdiği "Risk Gruplarına Göre Alınacak Tedbirler" konulu genelge kapsamında çok yüksek riskli illerde pazar günleri sokağa çıkma kısıtlamasına devam edileceği bildirildi. Çok yüksek riskli iller arasında yer alan Edirne'de de bugün sokağa çıkma kısıtlamasına devam edildi.

Kısıtlama kapsamında kent merkezinde polis ekipleri tarafından hemen hemen her kavşakta uygulama gerçekleştirildi. Ekipler araçları durdurup araçlardaki vatandaşların izin belgelerini kontrol etti.

Edirnelilerin, sokağa çıkma kısıtlamasına uyduğu görüldü.

Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı
Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı

İçişleri Bakanlığı, Fahrettin Koca, Edirne, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Edirne'de korkutan vaka artışı, denetimler sıklaştırıldı - Son Dakika


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