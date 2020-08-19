Edirne'de koronavirüs denetimi - Son Dakika

EDİRNE'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesinin ardından kent genelinde koronavirüs denetimleri yapıldı.

İçişleri Bakanlığı'nın 81 il valiliğine gönderdiği 'Covid- 19 Tedbirleri Kapsamında Denetimler' konulu genelge kapsamında, Edirne'de de denetimler gerçekleştirdi. Denetimlere Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır da katıldı. Ticari taksiler, toplu ulaşım araçları, camiler, lokantalar, restoran, kafe, kahvehaneler gibi birçok toplu yaşam alanı ekipler tarafından denetlendi. Esnafın ve vatandaşların maske ve sosyal mesafe kurallarına uyup uymadıkları kontrol edildi. Ayrıca Edirne Belediyesi trafik zabıta ekipleri, ruhsat denetimi de gerçekleştirdi.Edirne Vali Yardımcısı Ali Uysal ve Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Selçuk Çakır, Edirneli esnafın ve vatandaşların genel anlamda tedbirleri uyduklarını belirterek, duyarlılıklarından dolayı vatandaşlara teşekkür etti.