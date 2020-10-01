DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

DHA YURT BÜLTENİ - 15

İzmir'deki orman yangınına 4 tutuklama İZMİR'in Bergama ilçesinde 2 gün önce çıkan ve 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili, 4 kişi gözaltına alındı.

DHA YURT BÜLTENİ - 15, System.String[]

İzmir'deki orman yangınına 4 tutuklama

İZMİR'in Bergama ilçesinde 2 gün önce çıkan ve 30 dönüm ormanlık alanın zarar gördüğü yangınla ilgili, 4 kişi gözaltına alındı. Araçlarında yapılan aramada 30 kilo çam fıstık kozalağı bulunan 4 şüpheli, tutuklandı.Seklik Mahallesi'ndeki ormanlık alanda önceki gün yangın çıktı. Dumanları fark eden mahallelinin ihbarı üzerine bölgeye giden ekipler alevleri kısa sürede söndürdü. Yangında 30 dönüm alan zarar gördü. Yangınla ilgili soruşturma başlatan Bergama Jandarma Komutanlığı ekipleri, çevredeki güvenlik kamerası görüntülerini incelemeye alıp, görgü tanıklarının ifadelerine başvurdu. Araştırmalar sonunda olay günü bölgede bir aracın olduğu, içindekilerin hızla kaçtıkları bilgisine ulaşıldı.Bu bilgiden yola çıkan jandarma, şüphelilerden 2'sini kimliğini tespit etti. Belirlenen adrese düzenlenen operasyonla şüpheliler gözaltına aldı. Şüpheliler ifadelerinde yanlarında 2 kişinin daha olduğunu belirtti. Bunun üzerine bu kişiler de Manisa Jandarma Komutanlığı ekiplerince kullandıkları araçta yakalandı.Araçta yapılan aramalarda 30 kilo çam fıstık kozalağı, ucu yanmış bıçak, yanmış arı kovanı ve germe teli bulundu. Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen E.B., İ.B., B.Ç. ve M.U., 'kasten orman yakmak', 'hırsızlık', 'mala zarar vermek ve uyuşturucu madde kullanmak' suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanıp, cezaevine gönderildi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: -Şüphelilerin adliyeye sevk edilmesinden görüntü

Haber - Kamera:   Tolga TAHÇI/ İZMİR,

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Edirne'de 'maske, sosyal mesafe' denetimi

EDİRNE'de, polis ekipleri 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganı ile tüm Türkiye'de gerçekleştirilen denetimler kapsamında kentte vatandaşların kalabalık  olarak bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. İçişleri Bakanlığı'nın 'Sağlık İçin Hepimiz İçin' sloganıyla başlattığı koronavirüs denetimlerine gilişkin genelge kapsamında Edirne'de polis ekipleri, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu bölgelerde maske ve sosyal mesafe denetimi yaptı. Ekipleri sabahın erken saatlerinden itibaren özellikle vatandaşların yoğun olarak bulunduğu Saraçlar Caddesi'nde maske ve sosyal mesafe konusunda denetim gerçekleştirdi. Esnafları da gezerek hijyen ve özellikle sosyal mesafeye uymayan vatandaşlara uyarılarda bulundu. Kentte vatandaşların çoğunlukla maske kuralına uyduğu gözlendi. Denetimlerde vatandaşların kalabalıklar halinde bir araya geldikleri yerlerde temizlik, maske ve fiziki mesafe kurallarına uyulup uyulmadığına özellikle dikkat edildi.Öte yandan koronavirüs salgını tedbirleri kapsamında Edirne Valisi Ekrem Canalp de alışveriş merkezinde yapılan denetime katıldı. AVM girişinde güvenlik görevlisi tarafından ateşi ölçülen Canalp, temizlik, maske ve mesafe konusunda uyarılarda bulundu. Küçük çocukların da maske takarak alışveriş yaptığını gören  Canalp, çocukların ailelerine duyarlılıklarından dolayı teşekkür etti.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜPolisin kalabalık caddede denetimiPolisin sosyal mesafeye uymayanları uyarmasıPolisten detayCaddeden detay

Polisin maske takmayanları uyarması

Haber - Kamera: Olgay GÜLER/ EDİRNE,

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Mobilya mağazasında asansör boşluğundan alt kata düşen İranlı müşteri ağır yaralandı

ESKİŞEHİR'de, alışveriş için girdiği mobilya mağazasında dengesini kaybederek 2 metre yükseklikten alt kattaki asansör kabinine düşen İranlı Rasoul Jahaniabed (30) ağır yaralandı.

Olay, Odunpazarı ilçesine bağlı Kurtuluş Mahallesi Asarcıklı Caddesi'nde meydana geldi. Üç katlı mobilya mağazasına kardeşiyle ile birlikte alışveriş için giren İran uyruklu Rasoul Jahaniabed mağazanın 2'inci katında yük asansörü kapısını açtı. Aldığı küçük mobilya eşyasını koymak istediği asansörün birinci katta olduğunu fark etmeyen Jahaniabed, dengesini kaybederek yaklaşık 2 metrelik yükseklikten aşağı düştü. Asansör kabini içinde ağır yaralanan Jahaniabed, ihbar üzerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesinin ardından ambulansla Eskişehir Şehir Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Ağır yaralı olan Rasoul Jahaniabed'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenilirken, polisin olayla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15
DHA YURT BÜLTENİ - 15

İçişleri Bakanlığı, Türkiye, Edirne, Polis, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.10.2020 14:23 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel DHA YURT BÜLTENİ - 15 - Son Dakika

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