Edirne'de 'koronavirüs' önlemleri - Son Dakika
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Edirne'de 'koronavirüs' önlemleri

6 saat önce

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüse karşı önlem kapsamında cadde ve sokaklar, parklar, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Edirne'de 'koronavirüs' önlemleri, System.String[]

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde, koronavirüse karşı önlem kapsamında cadde ve sokaklar, parklar, toplu taşıma araçları, duraklar, camiler ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yapıldı.

Keşan'da belediyeye bağlı ekipler, koronavirüse karşı önlemlerini artırırken, şehir genelindeki dezenfeksiyon çalışmalarını sürdürüyor. Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü'ne bağlı ekipler, cadde ve sokakları ilaçlı suyla yıkarken, Veteriner İşleri Müdürlüğü bünyesindeki özel kıyafetli ekipler de park, toplu taşıma araçları, durak, cami ve okullarda dezenfeksiyon çalışması yaptı.

Keşan Belediye Başkan Vekili Nehir Gergin, çalışmaları yerinde inceleyerek, "Koronavirüse karşı önlem amaçlı çalışmalarımıza devam ediyoruz. Bu çalışmalarla vatandaşlarımızda farkındalık ve duyarlılık oluşturmak istiyoruz. Bu çalışmalar kenti bütünüyle virüs tehlikesinden koruyacak diye bir durum yok. Biz elimizden geleni yapıyoruz. Burada vatandaşlarımıza da sorumluluklar düşüyor. Tüm kurumlarımız ile birlikte çalışıyoruz. Toplu taşıma araçları ve yaşam alanlarını dezenfekte ediyoruz. Halkımız müsterih olsun. Önlemlerimizi ciddiyetle alıyoruz" dedi.

Keşan Belediyesi Veteriner İşleri Müdürü Mahmut Yıldırır ise dezenfeksiyon çalışmasında, toplu taşıma araçlarına ve yaşam alanlarına öncelik verdiklerini belirterek, "Toplu taşıma araçlarının şoförlerinden temizlik ve hijyen çalışmalarını artırmalarını istedik. Biz de virüse etki eden dezenfektan kullanarak, araçları ilaçlıyoruz" dedi.

S.S. 25 No'lu Keşan Şehiriçi Minibüsçüler ve Motorlu Taşıyıcılar Kooperatif Başkanı Ertan Erkan da toplu taşıma aracı şoförleri olarak gerekli tedbirleri aldıklarını söyledi.


İtfaiye, Keşan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 01:46 Kaynak: DHA
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