Edirne'de 'koronavirüs' sessizliği - Son Dakika
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Edirne'de 'koronavirüs' sessizliği

6 saat önce

EDİRNE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanmasının ardından vatandaşlar, meydanlar ve kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyıları, sessizliğe büründü.

Edirne'de 'koronavirüs' sessizliği, System.String[]

EDİRNE'de, koronavirüs önlemleri kapsamında sosyal hayatın kısıtlanmasının ardından vatandaşlar, meydanlar ve kentin trafiğe kapalı en önemli caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyıları, sessizliğe büründü.

Türkiye'de, İçişleri Bakanlığı'nın genelgesiyle koronavirüs önlemleri kapsamında vatandaşların vakit geçirdiği sosyal işletmeler geçici süreyle kapatıldı. Edirne'de, birçok işletme sahibi iş yerini açmazken, kent meydanı Atatürk Anıtı çevresi, trafiğe kapalı en önemli alışveriş caddesi Saraçlar ile Meriç Nehri kıyısındaki sosyal alanlar da sessizliğe büründü.

Edirne Belediyesi de önlemler kapsamında Meriç Nehri kıyısındaki Protokol Evi Kent Ormanı'ndaki kahvaltı salonunu kapattı. Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, ülke genelinde alınan koronavirüs tedbirlerinin halkın sağlığını koruma amaçlı olduğunu belirterek, "İçişleri Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı'nın tavsiyesi üzerine böyle bir karar aldı. Sadece Edirneliler değil, ilimize gelen çok sayıda misafirimiz de Protokol Evi ve Kent Ormanı işletmelerimize büyük ilgi gösteriyor. Ama alınan tedbir halkımızın sağlığını korumak için. Şu anda kalabalık ortamlardan uzak durmamız gerekiyor. Biz de bakanlığın kararı doğrultusunda Protokol Evi ve Kent Ormanı Kahvaltı Salonu'nu kapattık. Vatandaşlarımızın, başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere yetkili kurumların yaptığı koronavirüs uyarılarına önem vermelerini ve uymalarını bir kez daha rica ediyorum" dedi.

Edirne'nin tarihi Alipaşa Kapalı Çarşısı Dernek Başkanı Yılmaz Sanış, koronavirüsün ekonomilerini vurduğunu belirterek, "'Evde kal' çağrılarına Edirne halkı da uydu ve evinden çıkmadı. Çıkanlar da önceliği olan gıda maddesine yöneldi. Bizim gibi giyim sektöründekiler ikinci plana atıldı. Bizi bekleyen en büyük sıkıntı, vergilerimiz, kiralarımız. Biz bunları düşünür hale geldik. Biz çarşı olarak tedbirlerimizi aldık ancak gelen pek yok" dedi.

Edirneli Fatma Çık, halkın evlerine kapandığını belirterek, taksitlerini ödemek için çıktığını söyledi. Çık, "Dışarıya çıktığımda korunmak için maske ve eldiven taktım. İhtiyaç karşılamak için mecbur kalıyoruz çıkmaya. Ancak daha önce 5 kuruş olan bir maskeyi 4 liraya aldım" dedi. Edirneli balıkçı esnafı Feridun Biztiren, "Önlemler altında her şey gayet güzel. İnsanlar alınan kararlara uyup sokağa çıkmıyor. Bir an önce bu hastalığın ve karantinanın bitmesini istiyoruz. Esnafın da işi açılsın" dedi.


Meriç Nehri, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 05:36 Kaynak: DHA

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