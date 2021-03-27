Tunca Nehri kıyısında gezen 28 kişiye 200 bin lira ceza - Son Dakika

SAĞLIK Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de, yasak olmasına rağmen Tunca Nehri kıyısında oturup, yürüyüş yapan 28 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza kesildi.

Sağlık Bakanlığı'nın 'çok yüksek riskli' iller arasında açıkladığı Edirne'de vaka sayılarının hızla artması nedeniyle İl Hıfzıssıhha Kurulu, parklar ve nehir kenarlarına girişleri yasakladı. Ancak hava sıcaklığının 16 dereceye yükselmesiyle bugün vatandaşlar sokağa akın etti. İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt'un telsizden nehir kıyılarını denetlemeleri yönünde talimat verdiği polis ekipleri, Tunca Nehri kıyısına güvenlik şeridini aşıp geçen 28 kişiye toplam 25 bin 200 lira ceza uyguladı.

'YASAK OLDUĞUNU BİLMİYORDUK'

Polis ekiplerinin ceza yazdığı vatandaşlardan İbrahim Çavuş, nehir kıyısında gezmenin yasak olduğunu bilmediğini söyledi. Eşref Çelik ise, "Çocuklar enerjilerini atsınlar istedik. Telefon ve bilgisayarla da bir yere kadar duruyorlar. Een azından yeşillik görüp, dolaşsınlar dedik. Ancak burası yasakmış" dedi.