Edirne'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 5 kişiye toplam 2 bin 754 lira ceza yazıldı.
Jandarma ekipleri, Süleymandanışment köyünde bazı kişilerin alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.
Bölgede bulunan 5 kişiye, "emre aykırı davranış" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 2 bin 754 lira ceza uygulandı.
Ekipler, koronaviüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.