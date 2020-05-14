Edirne'de koronavirüs tedbirlerini ihlal edenlere para cezası - Son Dakika

Ekipler, koronaviüs salgınıyla mücadele kapsamında piknik yapmanın yasak olduğunu belirterek, vatandaşları bölgeden uzaklaştırdı.

Bölgede bulunan 5 kişiye, "emre aykırı davranış" ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'nun 282. maddesi gereğince toplam 2 bin 754 lira ceza uygulandı.

Jandarma ekipleri, Süleymandanışment köyünde bazı kişilerin alınan tedbirler ve sosyal mesafe kuralına uymadığını belirledi.

Edirne 'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını kapsamında alınan tedbirlere uymayan 5 kişiye toplam 2 bin 754 lira ceza yazıldı.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: AA

Merve Boluğur, kendisini tiye alan Şahan Gökbakar'a 10 yıl önce Berrak Tüzünataç'la öpüşme görüntülerinden gönderme yaptı

Yeşilçam'ın kötü kraliçesi bakın şimdilerde ne yapıyor!

Fatih Ürek, ablasının ölümünde yanında olmayan eski dostu Demet Akalın'ı sildi: Benim için bitti