Edirne'de koronavirüse karşı dezenfekte çalışmaları sürüyor - Son Dakika

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını tedbirleri kapsamında dezenfekte çalışmaları düzenli olarak devam ediyor.

Edirne Valiliği koordinasyonundaki özel idare ve belediye ekipleri kentteki apartmanların yanı sıra vatandaşların zaruri ihtiyaçları için gittiği bakkal, market, paket servis yapan gıda satan iş yerleri ve eczaneler sık sık dezenfekte ediliyor.

Salgına karşı mücadelelerini aralıksız sürdüren ekipler, vatandaşların yoğun olarak bulunduğu alanları titizlikle ilaçlıyor.

Öte yandan köylerde de dezenfekte çalışmaları devam ediyor.