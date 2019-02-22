Son Dakika Haberleri: Edirne'de "Korsan Taksi" Operasyonu

Edirne'de "Korsan Taksi" Operasyonu

33 dakika önce

Keşan'da korsan taksicilik yapan iki sürücüye ayrı ayrı 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Edirne'de
Keşan'da korsan taksicilik yapan iki sürücüye ayrı ayrı 5 bin 10 lira ceza uygulandı.

Alınan bilgiye göre, Keşan Emniyet Müdürlüğü ilçede bazı araçlarla özellikle düzensiz göçmen ve bazı zanlıların taşımacılığının yapıldığı ihbarını aldı.

Sarı renkleriyle ticari taksilerden ayrılamayan "korsan taksilere" öğrenci ve hasta kılığında binen sivil polisler ücretini ödeyerek belirttikleri adrese gitmelerini istedi.

Bir süre seyreden sözde taksiler trafik ekiplerince durduruldu.

Denetimde taksicilik yapmak için gerekli hiç bir evrakları bulunmayan sürücüler Y.B. ile Ç.Ç'ye 5 bin 10'ar lira ceza uygulandı.

Kullandıkları araçlarda 2 ay trafikten men edildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 22.02.2019 03:18 Kaynak: AA

Emniyet Müdürlüğü, Keşan, Güncel
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