Edirne'de "korunacak alan" ilan edilen İtalyan ve Uzunkum koyları doğal güzelliğiyle dikkati çekiyor - Son Dakika

Edirne'de "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen Saros Körfezi'ndeki İtalyan ve Uzunkum koylarında çevre sorunlarının en aza indirilmesi amaçlanıyor.

Son yıllarda keşfedilen Kuzey Ege'nin yeni destinasyonu Saros, turizm sezonunda havası, plajları ve doğasıyla çok sayıda turisti ağırlıyor.

Körfezde bulunan ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından "kesin korunacak hassas alan" ilan edilen İtalyan ve Uzunkum koyları ise güzelliğiyle öne çıkıyor.

Düzensiz yapılaşma göze çarpıyor

Edirne Tanıtım ve Turizm Derneği (ETTDER) Başkanı Bülent Bacıoğlu, AA muhabirine, Saros'un dünyaca ünlü körfezlerden biri olduğunu söyledi.

Körfezin balık çeşitliliği, biyolojik çeşitlilik ve eşsiz kıyılarıyla özellikle yerli turistlerin gözdesi olduğunu belirten Bacıoğlu, "Saros'un kıyılarında en önemli sıkıntılardan birisi düzensiz, doğayı ve peyzajı olumsuz etkileyecek şekilde yapılaşmanın olmasıdır. Uzunkum sahili ve İtalyan Koyu gerçekten eşsiz doğal güzellikleriyle ön planda olan iki noktaydı. Bunların kesin korunacak hassas alan ilan edilmesi gerçekten çok önemliydi." dedi.

Bacıoğlu, eşsiz koylara ev sahipliği yapan Saros Körfezi'nin kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıktığını ifade etti.

Koruma statüsünün değişmesiyle Saros'ta gerek çevre kirliliği gerek yapılaşmayla ilgili çıkabilecek sorunların en aza indirgeneceğini vurgulayan Bacıoğlu, "Bu karar, İtalyan Koyu'nun ve Uzunkum'un korunarak geleceğe taşınması adına, doğal mirasın sürdürülebilir şekilde turizmde kullanılması adına gerçekten çok önemli bir karar oldu. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum." diye konuştu.

Saros Körfezi

Ege Denizi'nin kuzeydoğusunda Edirne sınırlarında yer alan Saros Körfezi, kültür ve inanç turizminde söz sahibi kentin turizm çeşitliğine de katkı sağlıyor.

Sahili bulunmasına rağmen bu yönüyle öne çıkmayan Edirne, üç tarafı denizlerle çevrili Türkiye'nin en temiz körfezlerinden Saros'u sınırlarında barındırıyor.

Güneyinde Çanakkale'nin Gelibolu ve Eceabat, kuzeyinde ise Edirne'nin Keşan ve Enez ilçeleriyle çevrelenen Saros, kendi kendini temizleyebilme özelliğiyle ön plana çıkıyor.

Yayla, Enez, Erikli, Danişment, Mecidiye, Gökçetepe gibi sahilleriyle deniz, dalış ve yelken turizminde dikkati çeken Saros, komşu iller başta olmak üzere özellikle İstanbulluların dinlence merkezleri arasında yer alıyor.

Dünyanın önemli rüzgar sörfü alanlarından Saros Körfezi, 144 çeşit balık, 80'e yakın deniz bitkisine ev sahipliği yapmasıyla dalış için de vazgeçilmeyen rotalar arasında bulunuyor.

Sualtı canlılarına yaşam alanı oluşturması ve sualtı turizmini canlandırması amacıyla kıyıdan yaklaşık bir deniz mili açıkta, 30 metre derinliğe batırılan, 60 metre uzunluğundaki 90 tonluk uçak ve daha önce oluşturulan yapay resifler, bölgeyi daha da cazip hale getiriyor.

Edirne'ye 150, İstanbul'a 250 kilometre uzaklıktaki körfez, kamp turizmiyle de öne çıkıyor.