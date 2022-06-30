Edirne'de Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi

Edirne'de, "30 Haziran Koruyucu Aile Günü" kapsamında Koruyucu Aile Şenliği düzenlendi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Musabeyli Korusu'nda gerçekleştirilen şenlik piknikle başladı.

İp atlama, halat çekme, çuval yarışı ve müzik gösterilerinin yapıldığı etkinlikte katılımcılar eğlenceli anlar yaşadı.

Şenlik, yarışmalarda dereceye giren çocuklara madalya verilmesi ve şenliğe katılan tüm çocuklara hediyelerin dağıtılması ile son buldu.

Etkinliğe, Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık ve eşi Dilek Kırbıyık, Edirne Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Bilgin Özbaş ve eşi Ferdane Özbaş, kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, koruyucu aileler ve çocuklar katıldı.