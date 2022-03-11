Edirne'de Kovid-19 salgınında vefat eden eczacılar alındı - Son Dakika
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Edirne'de Kovid-19 salgınında vefat eden eczacılar alındı

11.03.2022 12:10
Edirne'de Kovid-19 salgınında vefat eden eczacılar alındı

Edirne'de, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin ikinci yılında, vefat eden eczacılar düzenlenen törenle anıldı.

Edirne'de, Türkiye'nin Kovid-19 salgınıyla mücadelesinin ikinci yılında, vefat eden eczacılar düzenlenen törenle anıldı.

Atatürk Bulvarı'ndaki bir eczanede bir araya gelen meslek mensupları beyaz önlüklerinin yakalarına siyah kurdele taktı.

Eczacılar salgında vefat eden meslektaşları için saygı duruşunda bulundu.

Türk Eczacıları Birliği Merkez Heyeti Üyesi eczacı Cenk Kes, burada yaptığı konuşmada Türkiye'de salgın sürecinin 2020 yılının mart ayında başladığını söyledi.

Salgının tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de derinden etkilediğini ifade eden Kes, "Bu süreçte hem camiamızdan hem de sağlık camiasından önemli kayıplar verdik. Hayatını kaybeden meslektaşlarımızı, yurttaşlarımızı rahmet ve minnetle anıyoruz." dedi.

Edirne Eczacı Odası Başkanı Gürkan Kılıçcıgil de Türkiye'de ilk vakanın 11 Mart'ta ortaya çıktığını anımsattı.

Salgının ilk gününden bugüne kadar sağlık çalışanlarının kesintisiz hizmet verdiğini ifade eden Kılıçcıgil şunları kaydetti:

"Eczanelerimizde vatandaşlarımızın ilaca erişimini sağlamak için aynı şekilde bulaşı azaltmak için ve sağlık danışmanlığını devam ettirmek için kesintisiz mücadele ettik, tedbirler aldık. Ancak bu tedbirlere rağmen ülke çapında bugüne kadar 76 meslektaşımızı, 24 eczane çalışanımızı ve 2 oda çalışanımızı maalesef bu salgında kaybettik.

Bölgemizde de iki kıymetli meslektaşımızı maalesef bu savaşta şehit verdik. Edirne merkezde eczanesi olan görev yapan eczacı Süreyya Zıpkınkurt ve Esetçe beldesinde görev yapan Fikret Atılgan ağabeyimizi maalesef bu savaşta kaybettik."

Eczacı Şükrü Ciravoğlu ise, salgında dünyanın zor bir süreçten geçtiğini belirterek "Meslek olarak oldukça riskli ve sıkıntılı bir dönemden geçtik. Çünkü bu mücadelede ön saflardaydık. Burada maalesef kaybettiğimiz arkadaşlarımız oldu. İçimiz yandı ama bu mücadeleye devam ettik." ifadesini kullandı.

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Atatürk Bulvarı, Türkiye, Edirne, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de Kovid-19 salgınında vefat eden eczacılar alındı - Son Dakika


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