Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi - Son Dakika

Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

13.03.2021 14:31

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

Edirne'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi.

14 Mart Tıp Bayramı dolayısıyla, Trakya Üniversitesi ve kent arasında ulaşımın sağlandığı Sağlık Yolu'nun kenarına 200 ıhlamur fidanı getirildi.

Fidanlar, salgında yaşamanı yitiren sağlık çalışanları anısına, belediye ekipleri ve sağlık çalışanları tarafından toprakla buluşturuldu.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, burada düzenlenen anma töreninde gazetecilere yaptığı açıklamada, salgının etkisinin devam ettiğini söyledi.

Herkesi salgınla savaşmaya davet eden Gürkan, "Bu savaşın en ön cephesinde sağlıkçılar yer alıyor. Onlar aynı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi gözlerini kırpmadan kendi canlarını hiçe sayarak toplumun, halkın sağlığı için fedakarca mücadele etti. Bu savaşta kaybettiğimiz sağlık emekçilerimiz oldu." dedi.

Gürkan, fidanlara, yaşamanı yitiren sağlık çalışanlarının isimlerinin verileceğini, geçen yıl nisanda virüs nedeniyle hayatını kaybeden Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi kurucularından Prof. Dr. Feriha Öz'ün adının da dikilen ilk fidanda yaşatılacağını kaydetti.

Edirne Tabip Odası Başkanı Dr. Gürcan Altun da salgında 385 sağlık çalışanının yaşamını yitirdiğini, etkinlikte meslektaşlarını andıklarını ifade etti.

Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi
Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi

Trakya Üniversitesi, Tıp Bayramı, 14 Mart, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Kovid-19 salgınında yaşamını yitiren sağlık çalışanları anısına fidan dikildi - Son Dakika


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