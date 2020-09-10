Edirne'de Kovid-19 tedbirleri denetlendi - Son Dakika

Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında denetim yapıldı.

Kent merkezi ve ilçelerde alışveriş merkezleri, pazarlar, iş yerleri, marketler, toplu taşıma araçları, lokantalar ve kafeteryalarda Kovid-19 tedbirlerine yönelik denetimler yapıldı.

Edirne Valisi Ekrem Canalp bazı iş yerlerinin denetimine katıldı.

Vali Canalp, yapılan denetimlerde vatandaşların ve işletmelerin kurallara uymasının sevindirici olduğunu ifade etti.

Denetimlere, İl Emniyet Müdürü Ali Kemal Kurt, İl Jandarma Komutanı Albay Abdülkadir Seri ve ilgili kurum yetkilileri katıldı.

Edirne'de 1 Haziran'dan bu yana, kent merkezi ve ilçelerde aralarında gıda satış yerleri, kahvehane, kafeterya, spor merkezleri, alış veriş merkezleri, toplu taşıma araçları, taksi durakları, konaklama tesisleri gibi alanlarda 27 bin 939 denetim gerçekleştiği belirtildi.