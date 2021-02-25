Edirne'de Kovid-19 tedbirlerini ihlal eden 91 kişiye 340 bin 720 lira ceza verildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 91 kişiye para cezası uygulandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 106 personelin katılımıyla ilçe genelinde Kovid-19 denetimleri gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 91 kişiye toplam 340 bin 720 lira ceza verildi.

Denetimlerde ayrıca üzerlerinde uyuşturucu ele geçirilen 3 kişi hakkında adli işlem başlatıldı.