Edirne'de Kovid-19 tespit edilen kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı - Son Dakika

Edirne'de Kovid-19 tespit edilen kişi Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı
17.11.2020 13:43
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.
Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktığı için karantinada olması gereken kişi, İlçe Nüfus Müdürlüğünde işlem yaparken yakalandı.
Nüfus Müdürlüğüne giden İ.K. işlem yaptığı sırada sistemde "riskli" uyarısı verildi.
Polis ekiplerince bina dışarısına çıkarılan İ.K.'nın Kovid-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle Yenimescit Mahallesi'ndeki evinde ailesi ile karantinada olması gerektiği belirlendi.
Evine götürülen İ.K. hakkında adli ve idari işlem başlatıldı.
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