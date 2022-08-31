Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı - Son Dakika
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Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı

31.08.2022 15:02

Edirne'de tüyler ürperten bir olay yaşandı. Erol Yılmaz, köy meydanında husumetlisi olan adamı ve oğlunu av tüfeğiyle öldürdü. Kısa süre sonra yine olay yerine gelen Yılmaz, can veren baba ve oğula ikinci kez kurşun yağdırdı. Zanlı ekipler tarafından gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köyde yaşayan Gürsel Çetin, olayın şüphelisi ve ölen kişilerin daha önce beraber çalıştığını belirtti.

Edirne'nin Süloğlu ilçesine bağlı Büyükgerdelli köyünde yaşayan 59 yaşındaki Erol Yılmaz, aralarında husumet bulunan 45 yaşındaki baba Güray Döner ve 18 yaşındaki oğlu Koray Döner'i köy meydanında görünce av tüfeğiyle ateş etti.

Baba-oğlu av tüfeğiyle öldürdü, geri dönüp cesetlere ikinci kez kurşun yağdırdı

DÖNÜP İKİNCİ KEZ ATEŞ ETTİ

Baba ve oğul olay yerinde hayatını kaybederken, olayın şüphelisi Erol Yılmaz olay yerinden uzaklaştı. Kısa süre sonra yine olay yerine gelen Yılmaz, can veren baba ve oğula ikinci kez kurşun yağdırdı.

Baba-oğlu av tüfeğiyle öldürdü, geri dönüp cesetlere ikinci kez kurşun yağdırdı

DAHA ÖNCE BERABER ÇALIŞMIŞLAR

İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri Yılmaz'ı gözaltına aldı. Baba ve oğulun cesedi olay yerinde yapılan incelemenin ardından, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Köyde yaşayan Gürsel Çetin, olayın şüphelisi ve ölen kişilerin daha önce beraber çalıştığını söyledi.

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Kaynak: İHA

Erol Yılmaz, Süloğlu, Edirne, Baba, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Baba ile genç oğlunu köy meydanında öldürdü! Zanlı bir süre sonra olay bölgesine gelerek yerde yatan cansız bedenlerini tekrar kurşunladı - Son Dakika
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