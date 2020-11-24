Edirne'de köy muhtarlıklarının desteğiyle "3D Bilim Atölyesi Proje Sınıfı" kuruldu - Son Dakika

Edirne'de öğrencilerin bilimsel süreç becerilerini geliştirmek amacıyla, köy muhtarlıklarının desteğiyle "3D Bilim Atölyesi Proje Sınıfı" kuruldu.

Meriç Kaymakamlığı öncülüğünde, köy muhtarlıklarının katkılarıyla Büyükdoğanca İlkokuluna kurulan bilim atölyesi, törenle açıldı.

Meriç Kaymakamı İlyas Öztürk, bilim atölyesinin öğrencilerin bilim sevgisini artırarak bilimsel süreç becerilerini geliştireceğini söyledi.

Öztürk, öğrencilerin kitaplarda 2 boyutlu olarak gördükleri nesneleri özel efektler ile üç boyutlu olarak göreceğini ve zor konuları kolay şekilde öğrenebileceğini ifade etti.

Bilim atölyesinin öğrencilerin öğrenme süreçlerine katkı vereceğini belirten Öztürk, şunları kaydetti:

"Öğretimi kolaylaştıran bilim atölyesinde 1. sınıftan 12 .sınıfa kadar olan müfredattan tüm derslerden bin saatlik öğretici videolar yer almaktadır. Video güncellemeleri satın alınmış olup sistem kendini otomatik olarak yenilemektedir. Bilimsel süreç becerileri, fen bilimlerinde öğrenmeyi kolaylaştıran, öğrencilerin aktif olmasını sağlayan, kendi öğrenimlerinde sorumluluk alma duygusunu geliştiren, öğrenmenin kalıcılığını arttıran, ayrıca araştırma yol ve yöntemleri kazandıran temel becerilerdir."

Kaymakam Öztürk, bilim atölyesinin kurulmasına destek veren Adasarhanlı, Kadıdondurma, Büyükaltıağaç ve Serem köy muhtalarına plaket vererek desteklerinden dolayı teşekkür etti.