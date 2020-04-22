Edirne'de köylerden koyun çalan 4 zanlıyı JASAT yakaladı - Son Dakika

Edirne'de köylerden küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı belirlenen 4 zanlı, Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) tarafından yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Kavaklı ve Yağcılı köylerinden koyun hırsızlığı ihbarı üzerine JASAT ekipleri, güvenlik kameralarını ayrıntılı olarak izledi.

Yapılan incelemede hırsızlık zanlılarının kullandığı kamyonet tespit edildi.

Araştırmasını derinleştiren ekipler, O.G, E.K, K.B. ve Y.K'yi gözaltına aldı. Zanlılar suçlarını itiraf etti.

Koyunlar sahiplerine JASAT ekiplerince teslim etti.

Köy sakinleri hayvancılıkla geçimlerini sağladıklarını belirterek, kısa sürede hayvanlarını bulan jandarma ekiplerine teşekkür etti.