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Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi - Son Dakika

Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi

03.11.2021 15:36
Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bazı köylerde çevre kirliliğinin yaşandığını ileri sürerek, buna neden olanlara caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini belirtti.

Edirne İl Genel Meclisi Başkanı Mehmet Geçmiş, bazı köylerde çevre kirliliğinin yaşandığını ileri sürerek, buna neden olanlara caydırıcı ceza uygulanması gerektiğini belirtti.

Edirne Özel İdaresinde gerçekleşen İl Genel Meclisi kasım ayı 3. birleşiminde Su Kanalizasyon ve Katı Atık Hizmetleri Komisyonu raporunu sundu.

Komisyon Başkanı Serdar Çığla, sunumunda bazı köylerde konteynır yetersizliği veya vatandaşların duyarsızlığından dolayı çöp sorunu yaşandığını öne sürdü.

"Caydırıcı cezalar uygulanmalı"

Edirne İl Genel Meclis Başkanı Mehmet Geçmiş de doğaya çöp atanlara yönelik caydırıcı cezaların getirilmesi gerektiğini ifade etti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının köylerde çalışmalar yapması gerektiğini ve kendilerinin de buna destek vermek isteğini anlatan Geçmiş, şunları kaydetti:

"Köylerde çevreyi kirletenlere, doğaya çöp atanlara yönelik bir genelge çıkartılmalı, kolluk kuvvetlerinin de yardımıyla caydırıcı cezalar uygulanmalı. Bu konuyla ilgili alışagelmiş bir yapı oluştu. Örneğin Değirmenyeni köyü kavşağı yakınlarına bırakılan çöpler İl Özel İdaresi dozeri tarafından defalarca temizlendi. Muhtarları vatandaşları uyarmasına rağmen çevre köyler ve hatta Edirne'den oraya gidip hala oraya inşaat atıklarını kamyonla boşaltıyorlar. Torunlarımıza temiz bir çevre bırakmalıyız, temiz bir doğa bırakmalıyız. Lütfen doğaya karşı daha özenli olalım."

İl Genel Meclisi üyeleri de çevreyi kirletenlere tepki göstererek, caydırıcı cezalar getirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğini belirtti.

Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi
Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi
Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi
Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi
Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi

Meclis Başkanı, Edirne, Kasım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de köyleri çöp ve atıkla kirletenlere ceza uygulanması istendi - Son Dakika
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