Edirne'de kullandığı araçla kaza yapan ehliyetsiz sürücü babasına sarılıp ağladı - Son Dakika

Edirne'de meydana gelen trafik kazasında ters dönen aracın sürücüsü olayı yara almadan atlattı.

M.Ç. idaresindeki 22 AB 933 otomobil, Kazimihal Köprüsü yakınlarında ehliyeti olmadığı öğrenilen sürücü E.B.K'nin kullandığı 22 AAD 051 plakalı otomobille çarpıştı.

Kazada E.B.K idaresindeki otomobil savrularak ters döndü. Kendi imkanlarıyla araçtan çıkan sürücü yara almadan kurtuldu.

Sürücü E.B.K, babasının rahatsız olduğunu ve panik yapabileceği için kazayı ona iletmemelerini rica etti.

Ehliyetsiz sürücü, bir süre sonra haber verilmesi sonrası olay yerine gelen babasına sarılarak gözyaşı döktü.

Kaza yapan otomobiller bir süre sonra çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.