Göçmen Kaçakçılığı ile Mücadele ve Asayiş şubesi ekipleri ihbar üzerine Çukur Sokak'taki kullanılmayan eski pancar lojmanlarında inceleme yaptı.

Kaynak: AA

Edirne, Göçmen, Fas, Güncel, Son Dakika

Son Dakika › Güncel › Edirne'de kullanılmayan lojmanda düzensiz göçmen yakalandı - Son Dakika

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