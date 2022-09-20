Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor - Son Dakika
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Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor

20.09.2022 10:54
Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor

Edirne'de kullanım ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm ve bertaraf için toplanıyor.

Edirne'de kullanım ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm ve bertaraf için toplanıyor.

Edirne Belediyesi ve Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) arasındaki protokol kapsamında "Ömrünü Tamamlamış Lastiklerin Kontrolü Yönetmeliği" kapsamında sanayi siteleri, oto servisleri ve otomotiv lastikçileri tarafından biriktirilen ömrünü tamamlamış lastikler kamyonlara yüklenerek geri dönüşüm ve bertaraf işlemlerinin gerçekleşeceği tesislere götürülüyor.

İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Müdürü Savaş Çerkez, ömrünü tamamlamış lastiklerin çevreye zarar vermeyecek şekilde bertaraf edildiğini, geleceğe daha yaşanabilir ve temiz bir dünya bırakabilmek adına çalışmalarının sürdüğünü ifade etti.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

Edirne Belediyesi, Edirne, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor - Son Dakika

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SON DAKİKA: Edirne'de ömrünü tamamlamış lastikler geri dönüşüm için toplanıyor - Son Dakika
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