Edirne'de, kültür, sanat ve tarım festivali renkli görüntülerle başladı

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Bakan Pakdemirli: Tarım desteği kapsamında 395,9 milyon TL ödeme yapılacak

Türk bayrağının gölgesindeki hayalet köyde uzun yıllardır kimse yaşamıyor

Ali Babacan'ın kuracağı partiye en çok İYİ Partililerden ilgi var