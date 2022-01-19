Edirne'de kültür ve turizm yatırımları devam ediyor - Son Dakika

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne'de kültür ve turizm yatırımlarının sürdüğünü bildirdi.

Aksal, yaptığı yazılı açıklamada, 2022 yılı yatırım programında önemli projelerin yer aldığını belirtti.

Edirne İl Halk Kütüphanesi projesinin yatırım programında yer aldığını ifade eden Aksal, modern mimarisi ile okuyucu salonları, süreli yayın salonu, bebek ve çocuklar için salonlar, kent kitaplığı, konferans salonu, cep sineması ve engelliler için salonların yer alacağı kütüphanenin en kısa sürede tamamlanarak hizmete sunulacağını dile getirdi.

Turizm yatırımlarının da programda yer aldığını belirten Aksal, şunları kaydetti:

"2. Beyazıt Külliyesi ve eski eserlerin restorasyon ve onarımı çerçevesinde etüt proje ve restorasyon çalışmalarımız 2022 yatırım programında devam eden projelerimiz arasında. Bakanlıklarımız eliyle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızın çalışmalarıyla, mevcut ve yapılacak olan projelerimizle medeniyet beşiği Edirne'mize yatırımlara devam edeceğiz.

2022 yatırım programımız kapsamında kültürel yatırımlarımızın başında gelen, sadece Edirne değil ülkemiz ve dünyanın kültürel mirası olan, Mimar Sinan'ın ustalık eseri Selimiye Camisi'nin restorasyonunu da en kısa zamanda inşallah tamamlayacağız. Bizim için Selimiye restorasyonu ecdadımızın mirasını gelecek nesillere aslına uygun aktarabilmek açısından çok önemli. Kültürel mirasımıza Edirne'mizin tarihi ruhuna hassasiyetle önem veren Sayın Cumhurbaşkanımız ve Sayın Bakanımıza hemşerilerim adına teşekkür ederim."