Edirne'de Kumar Baskını: 4 Adet Kumar Makinesi Ele Geçirildi
1 saat önce
Edirne'nin Keşan ilçesinde, polis tarafından bir adreste yapılan aramada 4 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Edirne
'nin Keşan
ilçesinde, polis tarafından bir adreste yapılan aramada 4 adet kumar makinesi ele geçirildi.
Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü
ekipleri, Cumhuriyet Mahallesi
'nde bir iş yerinde kumar oynatıldığı yönünde duyumların alınması üzerine harekete geçti. Adreste yapılan aramada; girişte 1 adete sigaramatik diye tabir edilen makine, ikinci bir oda içerisinde 3 adet kumar makinesi ele geçirildi. Aramanın yapıldığı esnada E.S. isimli şahsın makineye para atarak kumar oynadığı tespit edilirken, kumar ve oyun makineleri muhafaza altına alındı.
E.S'ye 5326 sayılı Kabahatler Kanunu'nun 34. maddesine göre cezai işlem uygulanırken, bahse konu kumar makineleri iş yeri sahibinin huzurunda açılarak her makine için ayrı ayrı sayım yapıldı. Ele geçirilen bin 386 TL muhafaza altına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika
» 3. Sayfa
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 01.03.2019 05:35 Kaynak: İHA
Satın Almak İstediği Arazi Aracının Fiyatı Pahalı Gelince, Kendi Yaptı
Cani Koca, Taksiciden Hamile Kaldığını Söylediği Eşini 25 Yerinden Bıçakladı
Dev Pitonun Uyuyan Kadını Isırdığı Görüntüler Saniye Saniye Kaydedildi
Amcasını Öldürerek Parçalara Ayıran Zanlının Güvenlik Kamerası Görüntüleri Ortaya Çıktı