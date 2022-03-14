Edirne'de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza - Son Dakika
Üye Girişi

Edirne'de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza

14.03.2022 17:17
Edirne'de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi.

EDİRNE'nin Keşan ilçesinde kahvehaneye düzenlenen baskında kumar oynadığı belirlenen 5 kişiye 9 bin 95 lira idari para cezası kesildi. Kumar oynayanların birinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ile Çarşı ve Mahalle Bekçi ekipleri, Aşağı Zaferiye Mahallesi Atatürk Bulvarı üzerindeki bir kahvehanede kumar oynatıldığını belirledi. Polisin yaptığı baskında kumar oynayan 5 kişi yakalandı. Polis, masada bulunan iskambil kağıtları ile 600 liraya el koydu. Kumar oynayan 5 kişiye 'Kabahatler kanununa muhalefet' suçundan toplam 9 bin 95 lira idari para cezası uygulandı. Baskın sırasında kumar oynayan bir kişinin üzerinde de ruhsatsız tabanca ve 8 mermi ele geçirildi. Şüpheli hakkında adli işlem yapıldı.


YORUMLAR
500
Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası Antalya'da kumar baskınında 12 bin 733 TL para cezası Fatsa'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 9 bin TL ceza Fatsa'da kumar oynarken yakalanan 5 şahsa 9 bin TL ceza

Para Cezası, Hisarcık, Keşan, Kumar, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza - Son Dakika


Son Dakika
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki olayına bakan hakimin sözleri, davaya damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
15:47 Türkiye derbi heyecanında, Fransızların derdi başka! Gözlemcileri Kerem ve Ersin için İstanbul'a geldi!
14:59 Savaş nedeniyle ihracatçının elinde 5 milyon çift ayakkabı kaldı! İç piyasaya sürülecek!
14:58 Alparslan: Büyük Selçuklu bu akşam ekranlarda! Alparslan'ın büyük oyunu herkesi ters köşe edecek!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:27:24. #1.11#
SON DAKİKA: Edirne'de kumar oynayan 5 kişiye 9 bin lira ceza - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement