Edirne'de kurak geçen kış çiftçiyi endişelendiriyor - Son Dakika

Edirne'de son yılların en kurak kışını yaşayan çiftçiler, yağış olmamasından dolayı endişeli.

Yağışların az olması nedeniyle ekim ayında ektikleri hububat ürünlerine yeterli gübre atamadıklarını anlatan çiftçiler, kar ve yağmur olmaması halinde ürün veriminde büyük düşüş yaşanabileceğini düşünüyor.

Edirne Ziraat Odası Başkanı Hüseyin Arabacı, AA muhabirine yaptığı açıklamada, il genelinde yaklaşık 250 bin dönüm alanda buğday ekimi yapıldığını söyledi.

Bölgede yaşanan kuraklığın çiftçileri endişelendirdiğini vurgulayan Arabacı, "Son 10 yılın en kurak ocak ayını yaşıyoruz. İnşallah önümüzdeki günlerde beklenen yağış gelir de çiftçilerimizin endişesi son bulur. " dedi.

Hüseyin Arabacı, 10 yıl önce buna benzer bir kuraklık yaşandığını, bir yılda metrekareye 387 kilogram yağış düştüğünü anımsattı.

Geçen yıl metrekareye 430 kilogram yağış düştüğünün altını çizen Arabacı, "Ocak ayı ilk defa bu kadar kurak geçiyor, ne yağmur var, ne kar. İnşallah önümüzdeki günlerde güzel yağış alırız ve bol bereketli bir yıl olur." diye konuştu.

Ziraat Odası Başkanı Arabacı, yağışların gelmesiyle çiftçilerin gübre atımına başlayacağını da sözlerine ekledi.

"Böyle giderse yağmur duasına çıkarız"

Çiftçi Nazım Aras ise bu yıl yaklaşık 180 dönümlük alanda buğday ekimi yaptığını belirtti.

Bu sene kış aylarının çok kurak geçtiğini, yağışların mevsim normallerinin bile çok altında olduğunu vurgulayan Aras, "Yağmur yağmazsa halimiz çok kötü. Borçlu olan yandı ama yağarsa kurtarır hepimizi. Önceki senelerde kar falan yağardı, o da yağmadı. Böyle giderse yağmur duasına çıkarız hepimiz." ifadesini kullandı.