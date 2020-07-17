Edirne'de kuraklık endişesi - Son Dakika

Tunca Nehri 'nin su debisi ise 9 metreküp/saniye seviyesinde ölçüldü. - EDİRNE

Su seviyesinin dip yapması nedeniyle nehrin ortasında adacıklar oluştu. Üzerinde bitkilerin yetiştiği kum adacıkları, balıkçıl kuşlar ve martıların meskeni oldu.

Meriç Nehri'nin ortasında, debisinin azalması sonucu kum adacıkları oluştu. Kaynağını aldığı Bulgaristan ve Edirne'de uzun süredir doyurucu yağışların olmaması nedeniyle Meriç Nehri'nin debisi, 73 metreküp/saniye seviyelerine kadar indi.

Edirne 'de hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi ve bölgede yağışların azlığı nedeniyle su seviyesi düşen Meriç Nehri 'nde kum adacıkları oluştu. Özellikle geçtiğimiz yıllarda kış aylarında meydana gelen taşkınlarla gündeme gelen Meriç Nehri'nde su seviyesi düştü.

Haber Yayın Tarihi: Kaynak: İHA

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