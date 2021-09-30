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EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE - Son Dakika

EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE

30.09.2021 09:33

EDİRNE'de binlerce dekar ekili araziyi sulayan bölgenin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte dip seviyeye geldi.

EDİRNE'de binlerce dekar ekili araziyi sulayan bölgenin önemli su kaynaklarından olan Tunca Nehri, yaşanan kuraklıkla birlikte dip seviyeye geldi. Mayıs ayından bu yana beklenen yağışın düşmediği bölgede Tunca Nehri'nin debisi 4 metreküp/saniye olarak ölçülürken, son yılların en düşük seviyesine indi.

Edirne'de kuraklık nedeniyle bölgenin önemli su kaynaklarından Tunca Nehri, son yılların en düşük seviyesine düştü. Kentte binlerce dekar ekili arazinin sulanmasında kullanılan Tunca Nehri'nde yer yer kum adacıkları oluştu. Nehrin bazı bölgelerinde ise zeminin su üstüne çıkmasıyla yürüyerek karşıdan karşıya geçilir duruma geldiği görüldü. Taşkınlarla sürekli gündeme gelen Tunca Nehri'nde, DSİ Edirne 11'inci Bölge Müdürlüğü istasyonundan yapılan son ölçümlerde debisi 4 metreküp/saniye olarak ölçülürken, son yılların en düşük seviyesi olduğu belirtildi. Tunca Köprüsü mevkisinde ise yaşanan düşüş nedeniyle, nehrin yüzeyi yosun ve otlarla kaplanıp yeşile büründü. Uzmanlar, Marmara Bölgesi'nin mevsim normallerine göre yağışlarında yüzde 46 azalma olduğunu belirterek, Edirne'de orta şiddette bir kuraklığın yaşandığını dile getirdi. Meriç Nehri'nde ise kuraklık nedeniyle yer yer adacıklar oluştu.

'NEHRİMİZİN KURUMASINDAN ENDİŞELİYİZ'

Merkeze bağlı Değirmenyeni köyünde üretici Yener Keskin, yoğun bir kuraklık yaşandığını belirterek, bu durumun kendileri için endişe verici olduğunu söyledi. Keskin, "Daha önceki yıllarda nehrimizin debisi daha yüksekti. Yaşanan kuraklık nedeniyle su debisi düştü. Tunca Nehri'ndeki debinin seviyesi saatte 4 metreküp/saniye kadar düştüğünü öğrendik, yapılan ölçümlerde. Biz köyde arkadaşlarımızla yaptığımız araştırmada, Tunca Nehri'nin 2012 yılına kadar son 20 yılda debisinin 8 metreküp/saniye kadar düştüğünü tespit ettik. Şimdi baktığımızda o yıllara göre debinin yarı yarıya kadar daha çok düştüğünü gördük. Debinin bu düşüşüyle birlikte önümüzdeki yıllarda tarım arazilerini sulamakta sorun yaşayacağımıza eminim, nehirde görünen bu. Biz 4 metreküp/saniye akan Tunca Nehri'ni hiç görmedik. Bu sene bölgede yeterli yağış olmadı. İlk ayçiçeği ektiğimizde yağış aldı ama ondan sonra yağış almadı. Yağmur yağmazsa nehir debisi daha çok düşmesinden endişeliyiz" dedi.

'BİR KARIŞ SU KALDI'

Hayrettin Bilgin de (75) nehirdeki suyun seviyesinin bu denli düştüğünü hiç görmediklerini belirterek, "Nehirde suyun dibi görünüyor, bir karış su kaldı. Yer altı sularımızda çekilmeye başladı. Yaşanan kuraklık, bölgenin yağış almaması nedeniyle nehirde su kalmadı. Mayıs ayından bu yana köyümüze neredeyse hiç yağmur yağmadı. Tunca Nehri önemli su kaynağımız, buğday, ayçiçeği, mısır ve çeltik bu nehirden sulanarak yetiştiriliyor. Kuraklık bizi etkiliyor" diye konuştu.

EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE
EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE

Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü, Tunca Nehri, Edirne, Mayıs, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel EDİRNE'DE KURAKLIK NEDENİYLE TUNCA NEHRİ DİP SEVİYEDE - Son Dakika


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