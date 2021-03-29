Edirne'de kurallara uymayan 106 kişiye 297 bin 900 lira ceza verildi - Son Dakika

Edirne'nin Keşan ilçesinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerini ihlal ettikleri gerekçesiyle 106 kişiye 297 bin 900 lira para cezası kesildi.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri 22-29 Mart tarihleri arasında, alınan tedbirlere yönelik çok sayıda denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde, sosyal mesafe ve maske kuralına uymayan, misafirlik ziyaretinde bulunan ve sokağa çıkma kısıtlamasında izinli olmadığı halde dışarıda bulunan 106 kişiye 297 bin 900 lira ceza uygulandı.

Kontrollerde ayrıca çeşitli suçlardan aranan 17 kişi de yakalandı.