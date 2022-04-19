Edirne'de kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 56 bin 594 lira ceza verildi - Son Dakika
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Edirne'de kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 56 bin 594 lira ceza verildi

19.04.2022 14:40
Edirne'de kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 56 bin 594 lira ceza verildi

Edirne'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

Edirne'de motosiklet ve motorlu bisiklet sürücülerine yönelik denetim yapıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Trafik Tescil Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından trafik güvenliğinin sağlanması ve kural ihlalleri nedeniyle meydana gelen kazaların önlenmesi amacıyla il genelinde yapılan denetimlerde 234 sürücü denetlendi.

Yapılan kontrolde 120 sürücünün kask takmadığı, 29 sürücünün de eksik belge ve kural ihlali yaptığı belirlendi.

Sürücülere 56 bin 594 lira idari para cezası kesildi. Kontrollerde 3 motosiklet trafikten men edildi.

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Emniyet Müdürlüğü, Bisiklet, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Edirne'de kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 56 bin 594 lira ceza verildi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kurallara uymayan motosiklet sürücülerine 56 bin 594 lira ceza verildi - Son Dakika
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