Edirne'de kurban kesim alanları bayram boyunca denetlenecek - Son Dakika
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Edirne'de kurban kesim alanları bayram boyunca denetlenecek

05.07.2022 16:07
Edirne'de kurban kesim alanları bayram boyunca denetlenecek

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Kurban Bayramı süresince kesim yerlerinin denetleneceğini bildirdi.

Edirne Tarım ve Orman Müdürü Atilla Bayazıt, Kurban Bayramı süresince kesim yerlerinin denetleneceğini bildirdi.

Bayazıt, yaptığı yazılı açıklamada, bayram dolayısıyla hayvan hareketliliğinin yoğun olduğu bir döneme girildiğini, hayvan satıcılarının ve alıcıların belirlenen tedbirlere riayet etmesi gerektiğini belirtti.

Kurban satış ve kesim yerlerinin Valilik Kurban Komisyonu'nca belirlendiğini aktaran Bayazıt, bu yerlerin Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri ve görevli veteriner hekimler tarafından bayram boyunca denetleneceğini ifade etti.

Bayazıt, satın alınacak hayvanların "TÜRKVET" uygulamasından sorgulanabileceğini belirterek, şunları kaydetti:

"Vatandaşlarımızın hayvan seçerken; seçilen hayvanın, gebe ve damızlık dişi olmamasına dikkat etmeleri, ülkemiz hayvan varlığının devamı açısından öncelikle erkek hayvanları kurbanlık olarak tercih etmeleri çok önemlidir. Kurbanlık olarak satılmak amacıyla getirilen kurbanlık hayvanların, aşılı ve kulaklarında küpelerinin bulunması, büyükbaş hayvanlar için hayvan pasaportu belgesinin, küçükbaş hayvanlar için ise hayvan nakil beyannamesinin bulunması gerekmektedir.

Kurbanlık hayvanların kesimleri için veteriner hekim kontrolünün olduğu İl Müdürlüğümüzce onay verilen kesimhaneler ile Kurban Komisyonunca belirlenen ve İl Müdürlüğümüz web sayfasında yer alan kesim yerleri tercih edilmelidir. Kurban Bayramı süresince ve sonrasında oluşan atıkların da çevre kirliliğine neden olmayacak şekilde yok edilmesi, et ve deri dahil tüm yan ürünlerin zayi edilmemesi için gerekli hassasiyetin gösterilmesi gerekmektedir."

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Kaynak: AA

Edirne, Kurban, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Edirne'de kurban kesim alanları bayram boyunca denetlenecek - Son Dakika

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