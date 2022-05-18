Edirne'de "küresel ısınma" ve "geri dönüşüm" öğrencilere deneylerle anlatıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre İklim Değişikliği Müdürlüğünce Gazi Osmanpaşa Ortaokulu 6. sınıf öğrencilerine yönelik çevre eğitimi düzenlendi.

Eğitmen Ayhan Nurlu okulda verilen eğitimde, doğal kaynakların aşırı kullanımı ve insan faaliyetlerinden oluşan karbon salınımının küresel ısınmaya etkileri ve geri dönüşümün çevre için önemini anlattı.

İklim Değişikliği Müdürü Savaş Çerkez de doğaya ve çevreye saygılı bireylerin yetişmesini amaçlayan eğitimler verdiklerini belirtti.

Öğrencilere yönelik eğitimlerin devam edeceğini belirten Çerkez "Geleceğe nasıl bir dünya bırakacağımız çok önemli. Bu nedenle geleceğimizin teminatı çocuklarımıza çevre bilincini aşılamak ve küresel ısınmayla mücadele neler yapılabilir konusunda eğitimler düzenliyoruz. Eğitimlerde deneyler de yaparak, çocuklarımızın konuyu daha da iyi anlamasını sağlıyoruz. Çocuklarımızdan aldığımız geri dönüşümler ise çok güzel." diye kaydetti.