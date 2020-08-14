Edirne'de Kurtbey Göleti kurudu - Son Dakika

Edirne'de Kurtbey Göleti kurudu

Edirne'de Kurtbey Göleti kuruduEDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Kurtbey Göleti'nin yüzde 80'lik kısmı kurudu.

Edirne'de Kurtbey Göleti kurudu

EDİRNE'nin Uzunköprü ilçesinde tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan Kurtbey Göleti'nin yüzde 80'lik kısmı kurudu. Kuruyan gölette kuraklığın izleri çatlak toprak ve binlerce midye kabuğu ile göze çarparken suyun her geçen gün azalması çiftçileri tedirgin ediyor.

Uzunköprü'de tarım arazilerinin sulanmasında kullanılan bölgenin önemli göletlerinden Kurtbey Göleti, bölgenin yağış olmaması nedeniyle büyük oranda kurudu. Kurak geçen kış ve beklenen yağışların düşmemesi nedeniyle göletin yüzde 80'i kurudu. DSİ 11'inci Bölge Müdürlüğü yetkilileri, bölgede bulunan 6 baraj ve 31 gölettin 2020 yılına yüzde 45 doluluk oranı ile girdiğini belirterek, "2019 yılında başlayan kuraklık bu yılda devam ediyor. Bu yıl tarım arazilerini sulamakta kullanılan 6 barajımız ve 31 gölette yüzde 45 oranı ile 2020 yılına girildi. Bu yıl da yağış olmaması nedeniyle bu barajlarımız ve göletlerde yüzde 20 doluluk oranı yaşanıyor. Kuraklık, bölgemizde yağış olmamasından kaynaklanıyor" dedi.

'BİR SÜRÜ BALIK ÖLÜMLERİNE ŞAHİT OLDUK'

Kurtbey Barajı'nın yanında bulunan Çobanpınar köyü sakinlerinden Ali Demiray, göletin kuraklıktan kuruduğunu belirterek, "Bölgemiz kış yağışlarını almadı. Havalar hep sıcak gitti ve bu nedenle göletimiz kurudu. Gölet tarım arazisi sulamasından kullanılamadı. Göletin kuruması bizi de olumsuz yönde etkiledi. Bir sürü balık ölümüne de şahit olduk bu da bizi üzdü" dedi.

Edirne'de Kurtbey Göleti kurudu

Uzunköprü, Kurtbey, Edirne, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 14.08.2020 16:38

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de Kurtbey Göleti kurudu - Son Dakika
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