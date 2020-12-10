Edirne'de kurulacak OSB'nin bölgenin "gıda üretim üssü" olması hedefleniyor - Son Dakika

Edirne'de kurulacak OSB'nin bölgenin "gıda üretim üssü" olması hedefleniyor

10.12.2020 13:43
Edirne'de kurulacak OSB'nin bölgenin

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2023 yılında faaliyete geçmesi beklenen ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), gıda alanında bölgenin "üretim üssü" olması hedefleniyor.

Edirne'nin Keşan ilçesinde 2023 yılında faaliyete geçmesi beklenen ve çok sayıda kişiye istihdam sağlayacak Organize Sanayi Bölgesi'nin (OSB), gıda alanında bölgenin "üretim üssü" olması hedefleniyor.

Keşan ve Uzunköprü ilçeleri arasındaki alana kurulması planlanan OSB'de, gıda sektöründeki 120 işkolu üretim yapacak.

İlgili bakanlıklardan onayların alınmasının ardından, OSB'nin, 2023 yılında faaliyete geçmesi için çalışmalara başlanacak.

TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) Başkanı, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, AA muhabirine, Türkiye'nin tarımsal üretimde dünyada 7'nci, gıda üretiminde 26'ncı sırada olduğunu söyledi.

Edirne denilince akla verimli toprakların geldiğini anlatan Aksal, "Bir yanımızda kocaman bir Avrupa, bir tarafımızda kocaman bir İstanbul pazarı var. Bölgede ürettiğinize katma değer katarak pazarlamanız gerekiyoruz. Ne kadar ürettiğinizden çok, ürene ne kadar katma değer kattığınız önemli." dedi.

Aksal, bunun en güzel örneğinin Hollanda olduğunu vurgulayarak, "Ürettiği tarımsal üretimden fazlasını gıda olarak tüm dünyaya satıyor. Buğday olarak satmak ayrı, buğdayı un ve makarna olarak satmak ayrı. Bu anlamda OSB bölgede ciddi istihdam yaratacak. Onun ötesinde Türkiye ekonomisine katkı sağlayacak. Bölgede üretilen tarımsal ürünler işlenip gıda haline getirilecek, hem Avrupa'ya hem İstanbul gibi iç pazarlarımıza gönderilecek. " diye konuştu.

"Gaziantep'ten dahi arayan işletmeler oluyor"

Aksal, Keşan ilçesinin, 18 Mart 2022'de açılması planlanan önemli geçiş güzergahı Çanakkale Köprüsü'ne de çok yakın olduğunu anımsattı.

Bölgenin verimli ovalara ve lojistik avantaja sahip olduğunu vurgulayan Aksal, şöyle devam etti:

"Keşan OSB aslında tüm Trakya'nın tek gıda ihtisas OSB'si olacak. Trakya'da bunun başka bir örneği yok. Takip ettiğimiz bir proje. Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Bekir Pakdemirli'ye teşekkür ediyoruz. Bu işlemleri çok hızlı şekilde takip etti ve biz çalışmalara başladık. Burada belediyemiz, STK'larımız ve Valiliğimiz, herkes birlik oldu. Keşan, inanılmaz bir dayanışma örneği sergiledi. Sonuçta başarı geldi. Bütün işlemler, ÇED raporları tamamlandı, müteşebbis heyeti de kuruldu. Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığındaki işlemleri tamamlandı, şimdi sıra Sanayi ve Teknoloji Bakanlığında. Buranın parselizasyonu, altyapısı oluşturuluyor. OSB ile ilgili çok ciddi talep var, Gaziantep'ten dahi arayan işletmeler oluyor. Buranın, Avrupa'ya ihracat yapıyorsanız, lojistik anlamda artısı var. Bölgeye çok ciddi katkısı olacağını düşünüyorum."

Fatma Aksal, binlerce kişiye istihdam oluşturacak OSB'nin, 2023'te faaliyete geçmesinin planlandığını söyledi.

Yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacak

Keşan Belediye Başkanı Mustafa Helvacıoğlu da gıda ihtisas OSB'de, maksimum 120 iş yerinin faaliyet göstereceğini ve yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlanacağını dile getirdi.

Salgın döneminde gıdanın ne kadar önemli olduğunun görüldüğünü vurgulayan Helvacıoğlu, şunları kaydetti:

"Güney Edirne'nin tarım, ticaret ve gıda üretim alanı olma yolundaki öngörülerimiz bir bir işliyor. Keşan OSB, Trakya'da üretim ve ticaretin başkenti olacak. Şehrimizin ekonomisi canlanacak, vatandaşımız kazanacak. Üreten ve istihdam sağlayan OSB'de bacaların tütmesine az kaldı. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere bölgemize katkı sağlayan Sayın Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli, Keşan OSB'nin mimarı AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Valimiz Ekrem Canalp, il ve ilçe başkanlıklarımıza, oda ve STK temsilcilerimize teşekkür ederiz."

İstihdam, Edirne, Keşan, OSB, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Edirne'de kurulacak OSB'nin bölgenin 'gıda üretim üssü' olması hedefleniyor - Son Dakika Ekonomi


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