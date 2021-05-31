Edirne'de Kurulan Türkiye'nin İlk Tematik Fatih Sultan Mehmet Müzesi Açıldı - Son Dakika

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından onarılan Fatih'in ilk eğitim gördüğü saatli Medrese, Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müze olarak açıldı.

Müze açılısında konuşan Vali Ekrem Canalp, bu sene Edirne'de 12 müze açılacağı söyledi. Canalp, "Edirne'yi müzelerin başkenti haline getirmiş olacağız" dedi. Canalp ayrıca İstanbul'un Fethi yıldönümünde Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Müzesi açtıklarının altını çizdi.

Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından onarılan Fatih'in ilk eğitim gördüğü saatli Medrese, Türkiye'de Fatih Sultan Mehmet'e adanmış ilk tematik müze olarak açıldı. Müze açılısında konuşan Vali Ekrem Canalp, bu sene Edirne'de 12 müze açılacağı söyledi. Canalp, "Edirne'yi müzelerin başkenti haline getirmiş olacağız" dedi. Canalp ayrıca İstanbul'un Fethi yıldönümünde Edirne'de Fatih Sultan Mehmet Müzesi açtıklarının altını çizdi. Fatih Sultan Mehmet'in eğitim gördüğü Saatli Medrese Edirne Valiliği ve Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından onarılarak açılış töreniyle müzeye dönüştürüldü. Açılış Törenine STK temsilcileri ve çeşitli bürokratlar, siyasi parti temsilcileri, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Edirne Valisi Ekrem Canalp, katıldı.

"Müzeler görsel kültürün imkanlarıyla çok daha aktif"

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fatih Andı, bir yıl önce verilen müze yapma sözünün tutulmasının mutluluğunu yasadığını belirtti. Görsel kültür teknolojileri kullanılarak farklı bir müze olduğu ifade eden Andı, "Müze dediğimiz olgu klasik anlamda geçmiş zamanın kabulleri bağlamında baktığımızda insanlara çokta sempatik gelmez. Müze aktüel zamanın işlevselliğinden düşmüş, nesneleri, metinleri, eserleri bünyesinde taşıyan bir kurum, çatı olarak kabul edilmişti. Ama görsel kültür teknolojisi, görsel kültürün imkanları bugün müzeleri sosyal hayatımızın içerinse çok daha aktif olarak dahil etme fırsatını bize vermektedir. Müze bugün çok farklı bir müze içerisinde teşekkül etmesi sevindirici. Edirne gibi güzide şehrimizi gerek kültür turizmi gerekse entelektüel ilgilerinin odağı haline getirmesi çok memnuniyet verici. " şeklinde konuştu.

AK Parti Edirne Milletvekili ve TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyon Başkanı Fatma Aksal, İstanbul'un fethinin Edirne'den başladığını ifade ederek, "Fatih Sultan Mehmet, Edirne'de doğmuş peygamber efendimiz övgünse mahzar olmuş. Fethin bütün planları Edirne'de yapılmış ve İstanbul fethi edilmiştir. FSM Müzesinin açılısını yapıyoruz. 88 yıl başkentlik yapmış Edirne adeta bir açık hava müzesi. " ifadelerine yer verdi.

Edirne Valisi Ekrem Canalp, Edirne ve Türkiye için Fatih Sultan Mehmet Müzesinin açılmasının önemli bir olduğunu söyledi. İstanbul'un fethinde müzenin açıldığını ifade eden Canalp, "Bugün Edirne açısından harika bir gün. Açılısını yapmış olduğumuz müze, İstanbul'un fethi ile de bu müzeye ismini vermiş olan padişahın ismi ile de tam üst üste gelen bir tarihe denk geliyor. " Diye konuştu.

Canalp, Fatih Sultan Mehmet'in çok yönlü olduğunu önemli bir şahsiyet olduğunu belirterek, Peygamber övgüsüne mahzar olan bir komutan olduğunu, yüz yıllar öncesinden ışık tutan bir devlet adamı olduğunu, tarih eserlerin orijinalinden çevir yapabilen tarihçi olduğunu, değişik yönleriyle farklı yönleriyle bir bilim adamı olduğunu söyledi.

"Fatihin ilk eğitim almış olduğu medrese"

Canalp, Her insanın yetişmiş olduğu yerin yansıması olduğunu, Fatih'inde Edirne coğrafyasının, ikliminin bir yansıması olduğunu söyledi. Fatih'i yetiştiren ilk medresenin Saatli medrese olduğunu ifade eden Canalp, "Biz bugün saatli medreseyi Fatih müzesi haline getirdik. Burası aynı zamanda Fatih'in ilk eğitim almış olduğu medresedir. Fatihi yetiştiren iklim olduğu için Edirne, Fatih'in ilk defa Türkiye'de müzesini açan ilde ebetteki Edirne olmalıydı. Biz Edirne olarak ta Edirneliler olarak ta bu gururu sonsuza kadar yaşayacağız.

"Peykler medresemizi Sinan eserleri müzesi haline getireceğiz"

Peykeler medresesinin Mimar Sinan'ın mini eserlerinin sergileneceği bir müze olacağını ifade eden Canalp, "Fatih müzemizin hemen yanında Peykler medresemiz var. Vakıflar genel müdürlüğü ile protokolünü yaptık ve burayı devraldık. Peykler medresemizin restorasyonunun yapacağız. Restorasyonu bittiği zaman bu müze zaman da Mimar Koca Sinan'ın mini eserlerinin sergileneceği Sinan eserleri müzesine dönüşecek. Şu anda buranın yer temsilimi yapıldı. İnşallah bu senenin içerinde Peykler medresemizi Sinan eserleri müzesi haline getireceğiz. Fatih gibi Sinan 'da kendi alanında çok müstesna bir şahsiyet. Koca Sinan'ın da eğer eserlerinin mini alanı yapılacaksa benim ustalık esrim selimiyledir' dediği için Selimiye'ye ev sahipliği yaptığın için de yakışsan budur. Bizdeinşallah kendimize yakmış olanı yapacağız.

"Türk devletlerinin kapsayacak şekilde tarih şeridi yapacağız"

Ekmekçizade Kervansarayına Türk devletlerini müzesi yapılacağını belirten Canalp, "Ekmekçizade Ahmet Paşa kervansarayımız oranın restorasyonu daha önceden yapılmıştı. Bir bölümünü biz Devlet Tiyatrosu olarak hizmete açmıştık. Eserin diğer kısımlarında bir müze kompleks haline getiriyoruz. Tarihteki Türk devletlerinin hepsini kapsayacak şekilde ve sonuncusu Türkiye Cumhuriyeti'ni de ifade edecek şekilde Türk devletleri tarih şeridi yapacağız. Bunu hemen sonrasında Osmanlı padişahlarının tamamını bünyesine alan silikon heykellerini ifa eden padişahlar tarih şeridi olarak padişahlar müzesi olacak. Bunların bitiminde de bir Otağı hümayun bire bir müze kompleksi içerisinde bir müze tasarımı içerisinde yer alacak. " Sözlerine yer verdi. Canalp, Edirne'ye gelip Balkanlara gidemeyenler için Balkanlardaki Osmanlı eserlerinin yer alacağı mini alanın yer aldığı müzenin olacağını, Ekmekçizadenin karşısında bulunan daha önce MEB bağlı olarak faaliyet gösteren tarihi binanın restore edilerek, geleneksel el sanatları müzesi haline dönüşeceğini belirtti. Canalp, Hıdırlık tabyasının bitmiş durumda olduğunu açılışa hazır durumda olduğunu, Saray müzesini de bu yıl içerinde faaliyete geçirileceğini söyledi.

"Canlılar müzesi bu sene içerisinde faaliyet geçmiş olacak"

Trakya ve Edirne'nin canlıtürleri açısından zengin bir coğrafya olduğu belirten Canalp, "Trakya ve Edirne'nin bu zenginliğini vurgulamak hem de ülke olarak Avrupa'daki türlerin neredeyse yarısı kadarı canlı türlerini bünyesinde barındıran bir ülke olmasıyla canlılar müzesi inşallah bu sene içerisinde faaliyet geçmiş olacak. " Sözlerine yer verdi.

"Türkiye'deki en zengin böcek müzesini faaliyete geçirmiş olacağız"

Türkiye'deki en zengin böcek müzesinin Edirne'de faaliyete gireceğini belirte Canalp, "Canlılar alemin yüzde 80 oluşturan tür böcekler olduğu için Türkiye'deki en zengin böcek müzesini de bu sene içerisinde faaliyete geçirmiş olacağız. " Diye konuştu.

"Edirne'yi müzelerin başkenti haline getirmiş olacağız"

Pandemi döneminde Türkiye'de 14 müzenin hayata geçtiğini Edirne'de bu sene 12 müzeyi açılacağını ifade eden Canalp, "Açılısını yapmış olduğumuz Fatih müzesi 12 halkadan oluşan bir zincirin ilk halkasıdır. Biz bu sene Fatih müzesi ile beraber birbirine eklediğimiz 12 halka ile bir müzeler zincir oluşturacağız. Biz bu sene sadece Edirne de 12 müzeyi faaliyete geçirmek suretiyle de Edirne'yi de müzelerin başkenti haline getirmiş olacağız. Pandemi öncesinde yılda 820 bin ziyaretçileri olan müzelerimizde hedefimiz önümüzdeki yıllarda 5 milyon ziyaretçi olacak. Bu gururu beraberce yaşayacağız. " İfadelerine yer verdi.

"Beni en çok gururlandıran iş birliği"

Müzelerin açılmasında en çok gurur verici şeyin beraber iş birliği olduğunu söyledi. Canalp, törende açılış konuşmasından sonra Fatih müzesinin yanında bulunan türbeye giderek, "Bu alan geleneksel Türk okçuluğunun da yansıtıldığı her şeyi ile gösterildiği bir alan halinde düzenlenecek. " İfadelerine yer verdi.

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