Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Edirne Orman İşletme Müdürü İhsan Ceylan ile Edirne Meteoroloji Müdürü Osman Şentürk, Anadolu Ajansının (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Ceylan ve Şentürk, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek "haber", "spor" ve "yaşam" kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Ceylan, haber kategorisinde Onur Çoban'ın "Gence'de yeğene veda", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de Muhammed Said'in "Muhammed bebeğin mutluluğu" fotoğraflarını seçti.

Şentürk de haber kategorisinde Özkan Bilgin'in "Van'da çığ felaketi", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası", yaşam kategorisinde de İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarına oy verdi.