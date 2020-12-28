Edirne'de kurum müdürleri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Son Dakika

Çalışma ve İşkur İl Müdürü Şengül Çildam ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Selim Ak, Anadolu Ajansı'nın (AA) düzenlediği "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

Çildam ve Ak, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içi ile yurt dışında çektiği fotoğrafları tek tek inceleyerek yaşam, spor ve haber kategorilerindeki fotoğraflara oy verdi.

Çalışma ve İşkur İl Müdürü Çildam haber kategorisinde Gökhan Balcı'nın "Yunanistan'dan sığınmacılara gazlı müdehale", spor kategorisinde Fecri Barlık'ın "Lastiklerden voleybol sahası" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "6 güzel adam" adlı fotoğrafları seçti.

Gençlik ve Spor İl Müdürü Ak da haber kategorisinde Muhammed Enes Yıldırım'ın "Ayasofya'da 86 yıl sonra ibadet", spor kategorisinde Okan Coşkun'un "Futbol özlemi" ve yaşam kategorisinde İsa Terli'nin "Büyük Çamlıca Camisi ile hilal" fotoğraflarını seçti.