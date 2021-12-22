Edirne'de kurum müdürleri, AA'nın geleneksel "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
Edirne Valiliği Özel Kalem Müdürü İbrahim Tarancı, AA foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği fotoğraflardan oluşan seçkiyi inceleyerek oy kullandı.
Tarancı, haber kategorisinde Marcos Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde İzzet Mazı'nın "Oğullarının emaneti 'Atmaca'", "spor" kategorisinde de Gökhan Balcı'nın 660. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri sırasında çektiği "El ense" adlı fotoğrafını oyladı.
Edirne Valiliği Basın Müdürü Ender Aydın da haber kategorisinde Moreno'nun "Göçmenlerin yardım çığlığı", yaşam kategorisinde Mohammed Shajahan'ın "Çöplükteki yaşam", spor kategorisinde de Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafına oy verdi.
İl Nüfus ve Vatandaşlık Müdürü Meltem Bal da "haber" kategorisinde Aytaç Ünal'ın "İlk kadın taarruz helikopter pilotu", "yaşam" kategorisinde Mehmet Eser'in "Sisin sakladığı şehir", "spor" kategorisinde Gökhan Balcı'nın "El ense" fotoğrafını oyladı.
Kaynak: AA
Son Dakika › Güncel › Edirne'de kurum müdürleri AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - Son Dakika