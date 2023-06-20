Edirne'de Kuvvetli Fırtına 5 İşçiyi Savurdu: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika
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Edirne'de Kuvvetli Fırtına 5 İşçiyi Savurdu: 1'i Ağır 3 Yaralı

20.06.2023 09:25

Edirne'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın, bir fabrikanın çatı montajını yapan işçileri yaklaşık 12 metreden beton zemine düşürmesiyle 1'i ağır 3 işçi yaralandı. Yaralı işçilerden İbrahim Özer'in durumunun ağır olduğu bilgisine ulaşıldı.

Edirne'de etkili olan kuvvetli fırtına ve sağanak yağışın, bir fabrikanın çatı montajını yapan işçileri yaklaşık 12 metreden beton zemine düşürmesiyle 1'i ağır 3 işçi yaralandı.

BETON ZEMİNE DÜŞTÜLER

Süloğlu ve Lalapaşa ilçeleri arasında bulunan Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde bir fabrikanın çatısını yapmak için Afyon'dan gelen Yılmaz Üstündağ, Ali Över ve İbrahim Özer çatı montajı yaptıkları esnada şiddetli sağanak, dolu yağışı ve kuvvetli rüzgar etkili oldu. Fabrikanın çatı kaplamasını yapan 5 işçiden 3'ü aniden bastıran kuvvetli fırtına ve sağanak nedeniyle yaklaşık 12 metre yükseklikten beton zemine düşerek yaralandı.

Edirne'de kuvvetli fırtına çatıda çalışan 5 işçiyi savurdu: 1'i ağır 3 yaralı

BİRİNİN DURUMU AĞIR

Haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı işçilerden İbrahim Özer'in durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Edirne'de kuvvetli fırtına çatıda çalışan 5 işçiyi savurdu: 1'i ağır 3 yaralı

FABRİKALARSU SU BASTI

Edirne Organize Sanayi Bölgesi'nde yaşanan şiddetli yağış ve kuvvetli fırtına sonrası birçok fabrikanın çatısı uçarken bazı fabrikaları ise su bastı. Yaşanan olayın şokunu üzerinden atlatamayan işçilerden Yılmaz Üstündağ, "Saat 5 civarında son bir paket kalmıştı, onu da takıp işimizi bitirelim dedik. Birden fırtına ve rüzgar panelleri kaldırınca 5 kişiyi de fırlattı. Kendimizi yerde bulduk. Emniyet kemerlerimiz takılıydı ama fırtına ile birlikte panellerde havaya kalkınca yapacak bir şeyimiz kalmadı. Diğer arkadaşımızın kalbi durmuş durumda. Ben ve İbrahim yere düştük diğer arkadaşlarımız hafif sıyrıklarla atlattı" dedi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Güncel Edirne'de Kuvvetli Fırtına 5 İşçiyi Savurdu: 1'i Ağır 3 Yaralı - Son Dakika


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