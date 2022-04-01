Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı - Son Dakika
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Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı

01.04.2022 15:41
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı

EDİRNE'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu.

EDİRNE'de öğle saatlerinde etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle ağaçlar devrildi, çatılar uçtu. Apartmanın çatısından kopan parçanın üzerine düştüğü evdeki Zeliha Yolalmaz yaralandı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarısının ardından Edirne'de öğle saatlerinde etkili olan hızı yer yer 47 kilometreye ulaşan rüzgar hayatı olumsuz etkiledi. Rüzgar nedeniyle çatılar uçtu, ağaçlar devrildi. Tarihi Karaağaç semti ile kent merkezini birbirine bağlayan Lozan Caddesi'nde bir ağaç yola devrildi. Edirne Belediyesi ekipleri yolu boydan boya kapatan ağacı kaldırdı. Ulaşıma kapanan yol, yeniden açıldı.

EVİN ÜSTÜNE ÇATI DÜŞTÜNişancıpaşa Mahallesi Kuyumcu Bayırı Sokak'ta müstakil evin üzerine yan apartmandan kopan çatı parçası düştü. Bu sırada evin giriş bölümünde bulunan Zeliha Yolalmaz yaralandı. Bölgeye sevk edilen AFAD ekipleri, Yolalmaz'ı bulunduğu yerden çıkardı. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan Yolalmaz, Sultan 1'inci Murat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.Yolalmaz'ın kızı Azime Yolalmaz, "Ben o sırada evdeki çiçekleri dışarı taşıyordum, tam evin girişine adımımı attım çatı olduğu gibi girişin üstüne düştü. O sırada annem oradaydı, hemen yanına gittik ses vermedi, çok korktuk. Arkasından ambulans geldi ve götürdü" dedi.PAZAR TEZGAHININ ÜSTÜNE AĞAÇ DEVRİLDİEdirne'de her cuma günü kurulan halk pazarında esnafın tezgahının üzerine ağaç devrildi. Olayda bir aracın da camı kırıldı. Pazarda kuruyemiş satan Musa Kök, birden ağacın tezgahın üzerine düştüğünü ifade etti. Zabıta ekiplerini konuyla ilgili uyarmalarına rağmen önlem alınmadığını söyleyen Kök, çok fazla maddi hasarlarının olduğunu dile getirdi. Kök, "Olan bütün malım gitti. Sadece dün gelen mal 50 bin liralık. Rüzgar bir anda yıktı, geçti" diye konuştu.Kuvvetli rüzgar nedeniyle kentte bazı cadde ve sokaklar araç trafiğine kapatıldı.

Meteoroloji yetkilileri, rüzgarın yarın akşam saatlerine kadar devam etmesinin beklendiği, saatte en az 22, en fazla ise 50 kilometre ile eseceği ifade etti.


Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Meteoroloji, Edirne, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Edirne'de kuvvetli rüzgar ağaçları devirdi, çatıları uçurdu: 1 yaralı - Son Dakika
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