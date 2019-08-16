Son Dakika Haberleri: Edirne'de kuvvetli sağanak
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Edirne'de kuvvetli sağanak

51 dakika önce

Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

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Edirne'de kuvvetli sağanak hayatı olumsuz etkiledi.
Kentte kuvvetli sağanak nedeniyle bazı cadde ve sokakları su bastı. Su birikintilerinin trafik akışına engel olması nedeniyle İlhami Ertem ile Muammer Aksoy Caddeleri ve bazı tali yollar trafiğe kapatıldı.
Suların biriktiği bazı alt geçitlerde mahsur kalan araçlar çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı.
Koca Sinan Mahallesi'ndeki bir özel hastanenin acil servis girişine kum torbaları yerleştirilerek önlem alındı. Bir süre önce meydana gelen sağanak sırasında da söz konusu hastanenin acil servisini su basmıştı.
Yolların su altında kalması nedeniyle araçlar trafikte güçlükle seyretti. Bazı sürücüler araçlarını bırakıp yola yaya olarak devam etti.

Polis ekipleri, trafiğin yoğun olduğu caddelerde sürücülere uyarılarda bulundu.
Meteoroloji yetkilileri, kuvvetli sağanağın aralıklarla devam edeceğini kaydetti.
Edirne, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 16.08.2019 11:59 Kaynak: AA
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